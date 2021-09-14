Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 17:36
17:34
Происшествия
Врачи осмотрели всех детей после эвакуации из детсада в Минеральных Водах
17:31
Весь мир
Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев
17:30
Происшествия
Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на лидера группы «25/17»
17:30
Общество
ФБР: правда о полицейском терроре на Западе вызвала истерику ангажированных СМИ
17:29
Шоу-бизнес
Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
17:27
Общество
Материал с эффектом памяти формы российской разработки упростит работу хирургов
17:25
Политика
Число желающих мирного возвращения Саакашвили в Грузию превысило 40 тысяч человек
17:19
Весь мир
Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
17:18
Весь мир
Парламент Ливии обвинил «Братьев-мусульман» в попытках сорвать выборы
17:12
Экономика
Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»
Все новости

Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
Весь мир
Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Авторитетного талиба Муллу Абдула Гани Барадару, который в новом правительстве Афганистана занял почетную должность вице-премьера, ранили, а возможно даже и убили.

Такие сообщения появились накануне в соцсетях и некоторых СМИ. Мол, на одного из самых высокопоставленных лидеров движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) напали в результате вооруженного конфликта между фракциями.

Эта новость была поддержана в информационных аккаунтах панджшерского сопротивления, и многие в нее поверили, так как о противоречиях внутри радикального движения говорят уже давно. Споры существуют по целому ряду принципиально важных вопросов, таких как формирование инклюзивного правительства, сотрудничество с другими государствами и борьба с Ахмадом Масудом — младшим в Панджшере.

В результате мы имеем разногласия Барадара с террористами из «Сети Хаккани», расползающиеся по стране слухи об отсутствии реального авторитета у главы «Исламского Эмирата Афганистан» Хайбатуллы Ахундзада и многое другое.

К тому же, в ряде СМИ и в Twitter появились сообщения о том, что Муллы Барадара не было во время визита министра иностранных дел Катара в Кабул.

Версия сопротивления

В оппозиционном «Талибану» движении «Северный альянс» распространяют версию о том, что Барадара ранили конкуренты из «Сети Хаккани» за то, что тот якобы призвал своих людей не воевать с панджшерцами.

Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

По данным сопротивления, высокопоставленного талиба сейчас лечат в Пакистане, но в силу возраста он мог и не выжить:

«Сейчас в Панджшере подавлен дух талибов, их лидеры борются между собой за власть».

Неубедительное опровержение

В «Талибане» новость об убийстве замглавы временного правительства Афганистана назвали «фейком».

В качестве доказательства была предоставлена аудиозапись, на которой якобы лично Барадар заявляет, что жив и находится в безопасности, а сообщения о его гибели — это «ложь пропагандистских средств массовой информации».

Так как проверить подлинность аудиозаписи невозможно, многие не поверили талибам, резонно отметив, что Барадар мог бы и видео записать.

Что пишут СМИ?

Подробный разбор ситуации был опубликован сегодня в британской газете The Guardian. Там пишут, что пропал не только Барадар, но и новый лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. Последний вообще не появлялся на публике месяц.

Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
Global Look Press  / Saeed Ahmad/XinHua

Официальные попытки «Талибана» развеять слухи, похоже, породили еще больше загадок. Талибы опубликовали фото записки одного из заместителей Барадара, в которой говорилось, что он находится в Кандагаре.

Отсутствие видеозаписи вызвало у афганцев еще больше вопросов, так как «Талибан» больше не является подпольной повстанческой группировкой, а лицо Барадара хорошо известно», пишет издание. Оно же напоминает, что смерть основателя радикального движения Муллы Омара скрывалась в течение двух лет, и все это время талибы делали заявления от его имени.

«На данный момент Ахундзада, кажется, функционирует как символическое лицо, которое может объединять, при этом не появляясь на публике и не говоря ни слова», — передает The Guardian мнение аналитиков.

Итого

До сих пор неясно, живы Барадар и Ахундзада или мертвы. Если все-таки живы, то тот факт, что их непродолжительное отсутствие в публичном пространстве сразу породило панику и слухи о внутриусобном конфликте, свидетельствует о реальном отношении к «Талибану» как в мире, так и внутри Афганистана.

Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / Кирилл Романовский

Ну а если их действительно убили, то все гораздо хуже, чем можно себе представить. И тогда России, Европе, Китаю и остальным странам следует крепко задуматься, а стоит ли вообще признавать легитимность талибов и устанавливать с ними дипломатические и прочие отношения.

В общем и целом, в происходящем нет ничего необычного. В Афганистане постоянно идет межклановая и межплеменная война. Поэтому, когда пропадает внешний враг, афганцы начинают воевать друг против друга.

Ряд экспертов также указывает на пакистанский фактор. А именно, что какая-то часть «Талибана» напрямую контролируется Исламабадом, а какая-то более самостоятельна.

Если принимать к сведению то, что среди радикального движения есть и чисто пакистанские отряды (люди, которые даже не говорят на местных языках, только на урду), можно сделать вывод, что Пакистан явно намерен усиливать влияние на Афганистан. И в таком случае военачальники-талибы из числа афганских пуштунов были бы помехой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
аббас джума
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru