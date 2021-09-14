Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане

Авторитетного талиба Муллу Абдула Гани Барадару, который в новом правительстве Афганистана занял почетную должность вице-премьера, ранили, а возможно даже и убили.

Такие сообщения появились накануне в соцсетях и некоторых СМИ. Мол, на одного из самых высокопоставленных лидеров движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) напали в результате вооруженного конфликта между фракциями.

Эта новость была поддержана в информационных аккаунтах панджшерского сопротивления, и многие в нее поверили, так как о противоречиях внутри радикального движения говорят уже давно. Споры существуют по целому ряду принципиально важных вопросов, таких как формирование инклюзивного правительства, сотрудничество с другими государствами и борьба с Ахмадом Масудом — младшим в Панджшере.

В результате мы имеем разногласия Барадара с террористами из «Сети Хаккани», расползающиеся по стране слухи об отсутствии реального авторитета у главы «Исламского Эмирата Афганистан» Хайбатуллы Ахундзада и многое другое.

К тому же, в ряде СМИ и в Twitter появились сообщения о том, что Муллы Барадара не было во время визита министра иностранных дел Катара в Кабул.

Версия сопротивления

В оппозиционном «Талибану» движении «Северный альянс» распространяют версию о том, что Барадара ранили конкуренты из «Сети Хаккани» за то, что тот якобы призвал своих людей не воевать с панджшерцами.

Федеральное агентство новостей /

По данным сопротивления, высокопоставленного талиба сейчас лечат в Пакистане, но в силу возраста он мог и не выжить:

«Сейчас в Панджшере подавлен дух талибов, их лидеры борются между собой за власть».

Неубедительное опровержение

В «Талибане» новость об убийстве замглавы временного правительства Афганистана назвали «фейком».

В качестве доказательства была предоставлена аудиозапись, на которой якобы лично Барадар заявляет, что жив и находится в безопасности, а сообщения о его гибели — это «ложь пропагандистских средств массовой информации».

Так как проверить подлинность аудиозаписи невозможно, многие не поверили талибам, резонно отметив, что Барадар мог бы и видео записать.

Что пишут СМИ?

Подробный разбор ситуации был опубликован сегодня в британской газете The Guardian. Там пишут, что пропал не только Барадар, но и новый лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. Последний вообще не появлялся на публике месяц.

Global Look Press / Saeed Ahmad/XinHua

Официальные попытки «Талибана» развеять слухи, похоже, породили еще больше загадок. Талибы опубликовали фото записки одного из заместителей Барадара, в которой говорилось, что он находится в Кандагаре.

Отсутствие видеозаписи вызвало у афганцев еще больше вопросов, так как «Талибан» больше не является подпольной повстанческой группировкой, а лицо Барадара хорошо известно», пишет издание. Оно же напоминает, что смерть основателя радикального движения Муллы Омара скрывалась в течение двух лет, и все это время талибы делали заявления от его имени.

«На данный момент Ахундзада, кажется, функционирует как символическое лицо, которое может объединять, при этом не появляясь на публике и не говоря ни слова», — передает The Guardian мнение аналитиков.

Итого

До сих пор неясно, живы Барадар и Ахундзада или мертвы. Если все-таки живы, то тот факт, что их непродолжительное отсутствие в публичном пространстве сразу породило панику и слухи о внутриусобном конфликте, свидетельствует о реальном отношении к «Талибану» как в мире, так и внутри Афганистана.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Ну а если их действительно убили, то все гораздо хуже, чем можно себе представить. И тогда России, Европе, Китаю и остальным странам следует крепко задуматься, а стоит ли вообще признавать легитимность талибов и устанавливать с ними дипломатические и прочие отношения.

В общем и целом, в происходящем нет ничего необычного. В Афганистане постоянно идет межклановая и межплеменная война. Поэтому, когда пропадает внешний враг, афганцы начинают воевать друг против друга.

Ряд экспертов также указывает на пакистанский фактор. А именно, что какая-то часть «Талибана» напрямую контролируется Исламабадом, а какая-то более самостоятельна.

Если принимать к сведению то, что среди радикального движения есть и чисто пакистанские отряды (люди, которые даже не говорят на местных языках, только на урду), можно сделать вывод, что Пакистан явно намерен усиливать влияние на Афганистан. И в таком случае военачальники-талибы из числа афганских пуштунов были бы помехой.

1 Организация запрещена на территории РФ.