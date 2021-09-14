Правительство Ливии сняло арест со счетов чиновников эпохи Каддафи

Триполи, 14 сентября. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) постановило снять арест со средств некоторых функционеров режима Муаммара Каддафи и физических лиц. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабмина Мухаммад Хамуда.

По его словам, руководство приняло решение после завершения юридических процедур и подтверждения права собственности в рамках усилий правительства по национальному примирению и устранению несправедливости.

Министр юстиции ПНЕ Халима Ибрагим Абдель Рахман аль-Бусифи ранее потребовала изменить или отменить Закон об охране имущества №36, принятый в 2012 году бывшим Переходным национальным советом. Она заявила, что некоторые положения составлены без соответствующих стандартов. Документ в его нынешней форме дает властям возможность добавлять имена в список в любое время.

Кабмин подтвердил, что ряд лиц в свое время включили в реестр без видимой на то причины. Гражданам, предъявившим доказательства законности правообладания, вернут деньги и собственность.

Закон №36 подразумевал арест средств и имущества 260 высокопоставленных чиновников бывшего режима и бизнесменов. Он коснулся также 62 частных и государственных компаний.

На днях Совет шейхов и старейшин южных районов Ливии обратился к правительству с требованием освободить всех политзаключенных и сторонников экс-лидера.