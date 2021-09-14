Zivert вернула Укупнику гонорар за срыв концерта в Турции

Москва, 14 сентября. Певица Zivert (Юлия Зиверт) вернула деньги музыканту Аркадию Укупнику за срыв концерта в турецком Бодруме. Подробностями поделился адвокат Александр Добровинский.

Укупник вынужден был обратиться к юристу из-за того, что артистка изначально не хотела возвращать гонорар. Адвокат Александр Добровинский вмешался в ситуацию, и в итоге поп-исполнительница вернула деньги.

«Сегодня было подписано соглашение о возвращении певицей Zivert всей суммы, потраченной моим клиентом на организацию ее выступления», — заявил юрист в беседе с Пятым каналом.

По словам Добровинского, история с певицей является хорошим уроком для артистов и продюсеров как пример честного способа заработка.

Аркадий Укупник стал продюсером одного концерта в Бодруме. Выступать должна была популярная певица Zivert, указала «Культуромания». Она получила 12 тысяч долларов в качестве гонорара, но на концерт не приехала, тем самым подставив певца.

Звезда действительно прибыла в аэропорт. Но когда ей сообщили, что подготовка самолета займет еще два часа, решила не лететь в Турцию. В итоге концерт был сорван.