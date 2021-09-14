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Мамонтий день: что ни в коем случае нельзя делать 15 сентября
Общество
Мамонтий день: что ни в коем случае нельзя делать 15 сентября
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Православная церковь 15 сентября почитает память великомученика Маманта. Предки верили, что в Мамонтий день нельзя никому отказывать в помощи, иначе можно притянуть к себе горе.

По народным поверьям, в этот день лучше отказаться от любых приобретений — даже от запланированных, поскольку новые вещи не принесут пользы и быстро сломаются. Лучшее совсем не прикасаться к деньгам, чтобы, согласно примете, не обречь себя на нищету и голод.

Предки 15 сентября никогда не выгоняли скот и домашних животных на улицу. Они верили, что это плохая примета, ведь мученик Мамант является покровителем коз и овец. В Мамонтий день стоит внимательнее относиться не только к братьям нашим меньшим, но и к окружающим людям, напоминает «Вечерняя Москва». Благополучие будет даровано тем, кто не откажет нуждающимся в помощи.

Если не хотите накликать беду, то не стоит 15 сентября жаловаться на судьбу. Иначе в будущем она подкинет серьезные проблемы. Сны в Мамонтий день многих могут расстроить или напугать, однако, согласно народным поверьям — это лишь отражение внутренней борьбы человека. Предки внимательно толковали только те сновидения, которые имели счастливый финал.

Рекомендуется 15 сентября надевать нарядные вещи, но неяркие, ведь так можно привлечь к себе нечистую силу. Новые знакомства в этот день окажутся интересными и во многом судьбоносными для свободных парней и девушек. Представительницам прекрасного пола, жаждущим погадать на суженого, лучше подождать наступления осеннего равноденствия.

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