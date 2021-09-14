Блогер Конаныхин назвал российский космический буксир «Нуклон» объектом зависти NASA

Москва, 14 сентября. США силятся догнать Россию в разработке ядерных космических аппаратов, но только из соображений будущей милитаризации космоса, заявил бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин.

Бывший ракетостроитель, сейчас более известный как YouTube-блогер, дал интервью «ПолитРоссии» и рассказал о перспективах космической отрасли в РФ. В частности, он затронул тему ядерного тягача «Нуклон» — это космический комплекс, который сможет совершать при помощи ядерного движка межпланетные полеты. Вполне резонно, что обладать похожей технологией не против и в США, где разработчики бьются над созданием ядерных движков для космических спутников, но пока безуспешно.

В Пентагоне планируют разработать ядерные двигатели, чтобы запускать спутники за пределы околоземной орбиты, правда, для чего именно, пояснять не стали. При этом существующий в NASA проект ядерного движка для корабля, который должен был отправиться исследовать ледяные луны вокруг Юпитера, закрыли еще в 2005 году.

В последствии о проекте вспомнили только в 2020 году, но он сменил назначение: Белый дом намеревался учредить космическую полицию — Space Policy Directive-6 (SPD-6). Отчасти это был популистский шаг эск-президента Дональда Трампа, который развел неуемную деятельность перед выборами. Но космополиция при этом никак не помогла ему задержаться на посту президента. По мнению ракетостроителя, сейчас США силятся втянуть Россию в гонку космических технологий. Однако Россия ведет разработки для мирного освоения космоса, в то время как NASA не чурается тесно сотрудничать с Пентагоном.

«Это же не ради того, чтобы на Марсе яблони цвели, если тут Пентагон. Ясное дело, что это военная программа», — заключил ракетостроитель.

Вторая причина, по которой США воскресили ядерно-космические проекты NASA — банальная зависть к России, которая совершила значительный скачок в развитии атомных технологий.

Ранее Роскосмос сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb должна быть запущена вечером 14 сентября с космодрома Байконур. «Союз-2.1б» должен вывести на орбиту 34 спутников.

Телеканал «360» указал, что 11 сентября ракету уже установили на стартовой площадке Байконура. Специалисты Роскосмоса проводят подготовительные испытания всех систем и оборудования перед грядущим запуском.