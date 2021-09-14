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Xiaomi возобновила работу заблокированных ранее смартфонов

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:59
Экономика
Xiaomi возобновила работу заблокированных ранее смартфонов
flickr.com  /  Jon Russell

Ухань, 14 сентября. Компания Xiaomi заявила о разблокировке смартфонов, работа которых была приостановлена в некоторых странах.

Представители бренда объяснили меры желанием предотвратить контрабанду на рынках, где нет официального присутствия Xiaomi. Блокировка была временной и действовала в период изучения возможности контрабанды продукции, пишет «Прайм».

Сообщения о приостановке работы смартфонов компании появились сайте форума XDA-developers. На портале приводилась информация о блокировке гаджетов в Иране, Северной Корее, Сирии, на Кубе, а также на территории Крыма.

Американская компания Apple выпустила экстренное обновление безопасности, устраняющее уязвимости, дающие вредоносным программам доступ к персональным данным пользователей.

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