Xiaomi возобновила работу заблокированных ранее смартфонов

Ухань, 14 сентября. Компания Xiaomi заявила о разблокировке смартфонов, работа которых была приостановлена в некоторых странах.

Представители бренда объяснили меры желанием предотвратить контрабанду на рынках, где нет официального присутствия Xiaomi. Блокировка была временной и действовала в период изучения возможности контрабанды продукции, пишет «Прайм».

Сообщения о приостановке работы смартфонов компании появились сайте форума XDA-developers. На портале приводилась информация о блокировке гаджетов в Иране, Северной Корее, Сирии, на Кубе, а также на территории Крыма.

Американская компания Apple выпустила экстренное обновление безопасности, устраняющее уязвимости, дающие вредоносным программам доступ к персональным данным пользователей.