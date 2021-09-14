Президент России и премьер Пакистана обсудили события в Афганистане

Москва, 14 сентября. Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили события в Афганистане. Путин и Хан подчеркнули необходимость стабилизации ситуации в исламской республике. Кроме того, они выразили заинтересованность в координации подходов государств в целях урегулирования произошедших в регионе событий.

Переход контроля над Кабулом стала темой бесед президента РФ лидерами Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и Ирана. Также этот вопрос был поднят в ходе переговоров Путина и главы Сирии Башара Асада. Последний прибыл в Москву 13 сентября.