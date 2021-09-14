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Судан планирует закупать у Эфиопии электроэнергию с плотины «Возрождение»
Весь мир
Судан планирует закупать у Эфиопии электроэнергию с плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 14 сентября. Министр энергетики Судана Джадин Али Обейд поприветствовал производство электроэнергии Эфиопией при помощи великой плотины «Возрождение» («Хидасэ»). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава министерства рассказал, что Хартум ведет переговоры с Аддис-Абебой по закупке электричества. Пока речь идет о приобретении 1000 МВт.

«Плотина «Возрождение» обеспечит Судан электроэнергией по доступным ценам. Мы стремимся увеличить импорт электроэнергии из Эфиопии», — заявил он.

Джадин Али Обейд добавил, что Хартум продолжает настаивать на подписании юридически обязывающего соглашения между тремя сторонами, включая Аддис-Абебу и Каир. Это является одним из условий для увеличения объемов закупки электроэнергии.

Споры вокруг заключения договоренностей по эксплуатации плотины «Возрождение» длятся не первый год. Эфиопия в одностороннем порядке провела два заполнения водохранилища. В итоге это привело к потере водных ресурсов для Судана и Египта, стоящих ниже по течению реки Голубой Нил.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках специального проекта «Война за воду» подробно разобрал сложившуюся ситуацию на востоке Африканского континента и выяснил, к чему может привести завершение строительства дамбы без подписания соглашения.

Судан планирует закупать у Эфиопии электроэнергию с плотины «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

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эфиопия электроэнергия судан
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