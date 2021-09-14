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Парижскую Триумфальную арку укутали в серебристую ткань
Общество

В Париже завершается монтаж одной из главных местных достопримечательностей — Триумфальной арки. Памятник облачают в серебристо-голубую полипропиленовую материю. Об этом когда-то мечтал знаменитый болгарский художник-концептуалист Христо Явашев, который ушел из жизни в 2020 году.

«Это по-настоящему захватывающее зрелище, ведь это исторический памятник, известный во всем мире, и теперь он оформлен таким образом. Все это абсолютно бессмысленно, но очень хорошо показывает эмоции Христо», — делится впечатлениями турист Жан-Клод.

50-метровый монумент на несколько дней будет полностью завернут в материю общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составляет около 14 миллионов евро. Проект выполнили на деньги, вырученные от продажи произведений искусства и коллекционных предметов, принадлежавших Христо и его супруге Жанне-Клод де Гийебон.

Скульптор и художник Христо на протяжении своей карьеры часто создавал подобные масштабные инсталляции: в 1995 году он вместе с Жанной-Клод подобным образом «завернул» Рейхстаг. Проект с Триумфальной аркой был задуман еще в 1962 году, но парижские власти одобрили его лишь в 2017-м. Однако воплотить его в жизнь удалось только через год после смерти великого художника.

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париж франция искусство триумфальная арка христо явашев
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