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Гигантский российский корабль «Зубр» на учениях «Запад-2021» впечатлил читателей Daily Mail

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:31
Армия
Гигантский российский корабль «Зубр» на учениях «Запад-2021» впечатлил читателей Daily Mail
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Лондон, 14 сентября. Российский гигантский десантный корабль на воздушной подушке «Зубр» произвел сильное впечатление на жителей Великобритании.

Совместные масштабные учения армий России и Белоруссии «Запад-2021» стартовали 10 сентября. Журналисты британского издания Daily Mail обратили внимание на это мероприятие, опубликовав статью на эту тему под заголовком «Медведь рычит», перевод которой приводит «ПолитРоссия». По их словам, крупные маневры стали причиной сильного беспокойства на Украине, расположенной по соседству с РФ и Республикой Беларусь.

Военнослужащие ВС РФ, участвующие в мероприятии, за несколько дней до этого провели тренировку на полигоне Хмелевка под Калининградом, осуществив учебное десантирование с моря на необорудованное побережье. Для выполнения миссии военнослужащие применили два корабля на воздушной подушке «Мордовия» и «Евгений Кочешков» проекта 12322 «Зубр».

Крупнейшие в мире корабли на воздушной подушке сильно впечатлили читателей британского издания, которые увидели их на фотографиях с учений. Некоторые интернет-пользователи предложили Лондону арендовать у России один из таких гигантских кораблей, чтобы противостоять нелегальным мигрантам и контрабандистам в Ла-Манше. Многие британцы признались, что были напуганы огромными и страшными морскими «монстрами» из РФ.

«Этот корабль на воздушной подушке – абсолютное чудовище!» — высказался один из комментаторов.

«Да! Точно из кошмаров», — поддержал его другой пользователь.

Один из жителей Великобритании, впечатленный «Зубром», заявил, что это самый огромный корабль на воздушной подушке, который он видел в своей жизни. По его словам, во времена Второй мировой войны гитлеровские войска пришли бы в панику, увидев, как такое «чудище» выбирается из воды на побережье Нормандии.

Ранее атака условного противника была успешно отражена кораблями Балтийского флота, принимающими участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021». Известно, что два корвета «Стерегущий» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» подверглись «воздушной атаке», которая была отбита палубными системами ПВО. Затем экипажи ударили по береговым объектам «неприятеля».

Кроме того, с «вражеской» атакой справились и пилоты истребителей Су-27, перехватившие крылатую ракету условного противника, сообщает телеканал «360». По словам представителей Балтийского флота, истребители в рамках маневров ликвидировали угрозу при помощи ракет класса «воздух-воздух».

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Все новости / Армия / Гигантский российский корабль «Зубр» на учениях «Запад-2021» впечатлил читателей Daily Mail
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