«Истинный патриот»: Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной генерала Казанцева

Москва, 14 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России генерала Виктора Казанцева. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Глава Минобороны РФ выразил искренние слова сочувствия и поддержки семье, родным и близким Виктора Казанцева, отметив, что она являлся истинным патриотом и настоящим профессионалом.

«Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба — пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие вооруженных сил», — сказал Шойгу.

Виктор Казанцев ушел из жизни 14 сентября в возрасте 75 лет. Он был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе с августа 1999 по апрель 2000 года. С 18 мая 2000 года по 9 марта 2004 года занимал пост полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.