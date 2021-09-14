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В Уругвае раскрыли преступную сеть контрабанды людей
Весь мир
В Уругвае раскрыли преступную сеть контрабанды людей
Global Look Press  /  Damian Sanchez / XinHua

Монтевидео, 14 сентября. Власти Уругвая раскрыли международную преступную сеть, состоящую из граждан Кубы и занимающуюся контрабандой мигрантов. Об этом сообщает департамент по расследованию особых преступлений Генерального управления по борьбе с организованной преступностью.

В результате разведывательной операции, которая длилась на протяжении нескольких месяцев, власти Уругвая определили преступную схему, с помощью которой члены группировки набирали кубинцев, желающих жить в Уругвае или перебраться в США. С Кубы преступники отправляли людей в Гайану, где они оставались в безопасном месте до прибытия остальных мигрантов. После этого людей разделяли на группы, в зависимости от пункта назначения и их бюджета. Впоследствии их перевозили сухопутным путем в бразильский штат Рорайма, где они ожидали подходящего момента для продолжения путешествия. Оттуда они добирались до городов Шуй или Сантана-ду-Ливраменту для дальнейшего въезда в Уругвай.

На территории южноамериканского государства некоторые получали статус беженцев, а другие платили от шести до семи тысяч долларов для переезда в США и другие страны. Обычно эти деньги выплачивали родственники кубинцев, проживающие в Соединенных Штатах.

Расследование началось после того, как в одном из домов в Монтевидео были найдены документы, подтверждающие денежные переводы в Эквадор, Гондурас, Мексику и Перу. Также преступники отправляли паспорта кубинцев из Уругвая в Мексику или Перу для подготовки необходимых поддельных документов.

Члены департамента по расследованию особых преступлений обнаружили, что c криминальной группировкой были связаны 34 гражданина Кубы — 21 мужчина и 13 женщин от 34 до 45 лет. 12 из них были приговорены к шести месяцам тюремного заключения по обвинению в использовании подложных документов.

Полиция и Национальное управление по миграции изъяли 18 виз (девять итальянских, пять мексиканских, три австрийских и одна испанская) и 34 паспорта (30 кубинских, два перуанских и два мексиканских).

В последнее время США, а также ряд латиноамериканских стран, исполняющих функцию транзитных пунктов, испытывают острый миграционной и гуманитарный кризисы по причине наплыва беженцев.

10 сентября правительство Колумбии сообщило о том, что около 14 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити, направляющихся в США, застряли в прибрежном городке Некокли, расположенном недалеко от границы с Панамой.

Мексика также переживает кризис по причине образования нескольких караванов беженцев. Власти штата Чьяпас 6 сентября разогнали четвертый поток мигрантов, двигающихся к границе с США.

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мигранты куба уругвай
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