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Лена Миро уверена, что новый муж Макеевой послушно выполняет прихоти актрисы
Шоу-бизнес
Лена Миро уверена, что новый муж Макеевой послушно выполняет прихоти актрисы
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 14 сентября. Скандальный блогер Лена Миро объяснила вызывающее поведение строителя Романа Малькова, который в конце мая этого года женился на звезде кино Анастасии Макеевой.

Ради отношений с актрисой мужчина оставил первую супругу Светлану и четверых детей. После развода бывшая жена Романа Малькова подала в суд, чтобы установить размер алиментов на троих наследников (старший сын перебрался в Москву к отцу и звездной мачехе). Заседания затянулись из-за отказа строителя финансово содержать детей. Он в соцсети заявил, что оставил Светлане приличную сумму денег и «больше ничего не должен».

На очередном заседании по делу об алиментах муж Анастасии Макеевой отличился вызывающим поведением. К зданию суда он приехал на новеньком авто марки Mercedes, пишет Teleprogramma.pro. Юристы бывшей жены Малькова указали на странные выходки и запросили у мужчины справку от психиатра. Судья мнение адвокатов поддержал, поэтому строителю теперь придется пройти осмотр у специалиста.

Однако блогер Лена Миро считает, что Мальков вполне здоров как психически, так и физически. По ее словам, мужчина просто выполняет прихоти звездной супруги, которая сейчас его полностью обеспечивает.

«Мальков послушно озвучивает то, что придумала его госпожа, которая ему и зубы сделала, и родовой герб в гипсе отлила», — иронично пишет Миро в «Живом Журнале».

По мнению блогера, Макеева всеми силами пытается измотать бывшую жену Малькова, но действует не своими руками, а через своего супруга. Мужчина же послушно выполняет прихоти актрисы ради «сумки из позапрошлогодней коллекции» и «старенького Mercedes».

За несколько дней до суда эск-супруга Малькова гневно высказалась о бывшем муже, который не платит алименты на детей. Она отметила, что Роман грамотно поступил, подав на нее встречный иск, ведь теперь его имя не числится в списке должников.

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