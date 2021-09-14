Кредо российских волонтеров: патриотизм — не березки целовать, а помогать людям

Ни пандемия, ни экономический кризис не остудили сердца россиян, которые добровольно и безвозмездно помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации. Пандемия, кстати, напротив, вызвала настоящий бум волонтерства и сплотила доноров, чей вклад в спасение жизни людей сложно переоценить. Как развиваются донорство и благотворительность в России? Почему люди до сих пор боятся стать донорами костного мозга? Какой помощи не хватает воспитанникам детских домов? Зачем нужны волонтеры, в чем заключается настоящий патриотизм? На эти и другие вопросы ответили представители благотворительных организаций в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

На сегодняшний день в ростовском «Клубе доноров», который работает по всей России, числится чуть больше трех тысяч людей. Как рассказал его руководитель Андрей Андреев, каждый из членов организации — активный донор крови.

«Все эти люди — активные доноры крови, которые систематически сдают кровь и об этом отчитываются. Наше сообщество построено именно в виде клуба, где люди коммуницируют между собой. Это — одно из главных наших достижений», — поделился Андреев.

Сторонний человек не готов с наскока стать донором, это осознанный шаг, для которого он должен созреть. Тем более если речь идет не просто о крови, а о донорстве костного мозга. Андреев уверен, человек быстрее созреет к такому решению, находясь внутри среды, связанной с донорством, где в открытом доступе — любая информация о процедуре и отзывы тех, кто ее уже прошел. Клуб отказался от традиционных методов привлечения людей к донорству — лекций, рассчитанных на ограниченный круг людей, наружной рекламы, которая излишне дорога. Вместо этого используются современные методы продвижения.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

«Мы продвигаемся через таргетированную рекламу в интернете. Современные инструменты позволяют «Клубу доноров» за относительно небольшие бюджеты оповещать о донорстве в рамках одного промопоста от 75 до 100 тыс. человек. Обходится это всего в несколько тысяч рублей», — пояснил Андреев.

Основная проблема донорства костного мозга — отсутствие информированности населения. Многие думают, что это сложная и крайне опасная процедура. При донорстве костного мозга никто не будет выкачивать у доноров жидкость из позвоночника. Их собирают другими способами. Самый распространенный — это взять материал из крови. Такая процедура от обычного донорства крови отличается лишь тем, что на протяжении нескольких дней человеку подкожно вводят препарат, который стимулирует выработку стволовых клеток в кровь, дальше — лишь ее сдача, как при обычном донорстве.

Федеральное агентство новостей /

Благотворительность наряду с добровольной сдачей крови — еще одно явление, без которого сложно было бы представить социально развитое общество. В России волонтерская деятельность серьезно набрала обороты, но это вовсе не показатель того, что государство бессильно, уверен руководитель движения «Энергия жизни», почетный донор России Виктор Андронов.

«Волонтер — человек, который протезирует функции государства. С позиции государства не всегда можно провести те или иные действия, потому что есть ограничения инструкциями. Волонтеры могут действовать более оперативно», — объяснил Андронов.

Он привел в пример случай, когда в его организацию обратился за помощью один из донецких детских домов. Сначала Андронов с единомышленниками отправили туда детскую одежду, которую пожертвовали жители Петербурга и Ленинградской области. Второй раз волонтеры уже помогали Донецку с обеспечением больницы различным оборудованием.

«Дело здесь не в санкциях, просто нарушена коммуникация. Раньше оборудование, которое больница получала, приходило либо с Украины, либо из России, но сейчас границы закрыты. Еще и личные контакты с этими организациями потеряны. Поэтому нам было проще привезти оборудование самим», — рассказал Андронов.

Федеральное агентство новостей /

Как отметила руководитель благотворительной организации Евгения Захарова, детские дома в России государство и спонсоры обеспечивают всем необходимым. Однако воспитанникам этих учреждений не хватает адаптационных программ. Это как раз то, чем способны помочь волонтеры и благотворительные организации.

«Нужна социальная среда, здоровое окружение для последующего роста. У нас был проект: мы выезжали в Толмачевский детский дом, привозили специалистов, которые обучали детей. На протяжении четырех лет мы давали ребятам не просто «рыбку», а «удочку», чтобы они могли устроить свою дальнейшую жизнь. Мы оборудовали компьютерный класс, три раза в неделю приезжали педагоги, которые обучали воспитанников программированию, дизайну, администрированию», — рассказала Захарова.

Итогом такой профориентации стало то, что после выпуска из детского дома ребята поступили в вузы, а главное — не бросили учебу и получили дипломы. Как показывают примеры, выражать гражданскую позицию можно по-разному. В России с каждым годом растет количество неравнодушных граждан, готовых жертвовать время и силы ради помощи другим. Как сказал Виктор Андронов, «патриотизм — не березки целовать, а людям помогать», поскольку люди — и есть Родина.