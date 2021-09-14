Почетный донор Виктор Андронов объяснил роль волонтеров в жизни России

Санкт-Петербург, 14 сентября. Роль волонтеров и благотворительных организаций в России пояснил руководитель движения «Энергия жизни» Виктор Андронов на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Имеющий звание почетного донора России Андронов, рассказал, что волонтеров часто называют сводниками, потому что они осуществляют коммуникацию между группами. Для волонтера, который активно занимается этой деятельностью, всегда есть что-то новое.

«Я часто говорю, что волонтер — тот человек, который протезирует функции государства. Не всегда с позиции государства можно провести действия, потому что есть ограничения по инструкциям», — пояснил Андронов на пресс-конференции.

Когда идет активная деятельность, то о ней узнают повсеместно и обращаются за помощью. Как, например, детский дом в Донецке попросил оказать помощь в предоставлении зимней одежды 112 детям. Второй раз волонтеры поехали туда уже с оборудованием.

«Дело здесь не в санкциях, просто нарушена коммуникация, и то оборудование, которое больница получала либо с Украины, либо с России, и та и другая границы закрыты. Личные контакты с этими организациями потеряны. Нам было проще привезти туда оборудованием самим, нежели заказывать больнице», — пояснил руководитель молодежного движения.

Как правило, волонтеров сами находят те, кому нужна помощь, подчеркнул Андронов. Накануне общественникам поступил звонок из Всеволожского детского дома. Они попросили флаконы для дозаторов и бесконтактные дозаторы.

Федеральное агентство новостей /

Андронов добавил, что многие вещи сложно объяснить непосвященным. Например, для детского дома, где находятся дети с отставанием в развитии, волонтеры привезли мыло и шампуни. Многие недоумевают, зачем, ведь государство обеспечивает такие учреждения средствами гигиены. Руководитель общественного объединения пояснил, что дети с отклонениями могут использовать целый тюбик шампуня не по назначению.

«Это нельзя объяснить и привязать к какой то инструкции, но здесь можно решить проблемы сообща, компанией добрых людей, кинуть клич. Все наши мероприятия проходят под одним хэштэгом — когда все помогают всем», — добавил Андронов.

В Медиагруппе «Патриот» обсуждают разные направления деятельности благотворительности в России, донорство крови и костного мозга и многие другие вопросы. В эфире помимо гостей студии принимает участие онлайн руководитель Клуба доноров из Ростова-на-Дону Андрей Андреев.