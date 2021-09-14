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Хуснуллин сообщил о планах построить метро в Нижнем Новгороде и Челябинске

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:41
Общество
Хуснуллин сообщил о планах построить метро в Нижнем Новгороде и Челябинске
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 14 сентября. Правительство РФ приняло решение построить метро в в Нижнем Новгороде и Челябинске, заявил вице-мэр России Марат Хуснуллин.

Привлечение инфраструктурных кредитов или консервации позволит завершить недостроенным со времен СССР метро в Российских городах. Кабмин также рассматривает возможность строительства подземного вида транспорта в Красноярске, этот вопрос находится на стадии доработки, уточнил Хуснуллин.

«Принято решение о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске», — заявил вице-премьер в эфире телеканала «Россия-24».

Некоторые недостроенные станции можно засыпать на глубине 60 метров, стоимость этих работ составит 20% от строительства новых вестибюлей. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена в Омске, строительство которой было остановлено в 2003 году, продолжается по сей день, напомнил вице-премьер.

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