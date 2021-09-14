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«Нелепые истории»: майор полиции опровергла информацию о причастности к шантажу Моргенштерна

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:45
Общество
«Нелепые истории»: майор полиции опровергла информацию о причастности к шантажу Моргенштерна
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

 

Краснодар, 14 сентября. Жительница Тимашевска майор полиции Евгения Полуян опровергла ФАН информацию о причастности правоохранителей к шантажу рэпера Моргенштерна.

По словам Полуян, некоторые СМИ распространяют фейковую информацию о том, что необходимая для лечения ее сына Ильи, который страдает от СМА, сумма была собрана, после того как исполнителя заставили помочь в сборе денежных средств под угрозой подбросить ему запрещенные вещества.

Раньше, когда семья Полуян просила помощи для ребенка, все молчали, зато сейчас пишут, что майор полиции якобы шантажировала скандального рэпера Моргенштерна.

«СМИ придумывают нелепые истории и даже не заботятся о последствиях, что в своей погоне за хайпом они могут навредить Илюше, навредить моей семье», — цитирует Полуян ФАН.

Рэпер Моргенштерн заявил в одном из роликов на YouTube, что помогал с благотворительным сбором средств на лекарство для ребенка из-за угроз со стороны правоохранителей. Все началось с административного дела о пропаганде наркотиков, возбужденного против него весной.

К нему, как утверждает музыкант, обратился некий человек, предложивший организовать сбор денег для тяжелобольного малыша. Моргенштерну пообещали, что это «добавит ему очков». В итоге денежный перевод артист сделал «не от чистого сердца», а ради безопасности.

По мнению Евгении Полуян, распространяющие недостоверные сведения СМИ работают по принципу: если новостей нет — их надо придумать, а если новость скучная — искусственно сделать интереснее.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн помог собрать 160 млн рублей для Ильи Полуяна и лично перевел 15 млн рублей на банковский счет. Деньги должны пойти на препарат «Золгенсма», его назначают пациентам со СМА.

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