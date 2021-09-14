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Сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в Ижевске
Общество
Сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в Ижевске
ГУ МЧС по Вологодской области

Ижевск, 14 сентября. Восемь человек эвакуировали из загоревшегося жилого дома по улице 9-я Подлесная. Там горел подъезд, в результате чего люди не могли выйти на улицу.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в двухэтажном доме. Спасатели оперативно приехали по вызову. Выяснилось, что очаг возгорания находился в подъезде, поэтому жильцы не могли самостоятельно покинуть здание.

Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек, включая одного ребенка, и потушили пожар. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

На днях спасатели вытащили ребенка из горящего деревянного дома в городе Сокол Вологодской области. Пострадали родители девочки. Они были госпитализированы с ожогами первой и второй степени. Выгорело 10 квадратных метров. Спасатели выяснили, что очаг возгорания находился у дивана. По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

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