Путин заявил о важности сохранения ядра в парламенте для решения социальных задач

Москва, 14 сентября. Решение социально значимых задач требует сохранения ядра в парламенте, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

Глава государства подчеркнул, что в задачи парламента входит реализация вопросов социального характера.

«Нам нужно ядро сохранить в парламенте, на которое мы бы могли опираться, решая вопросы подобного рода», — сказал Владимир Путин.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. Также состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее президент России заявил о необходимости поддерживать слаженную работу парламента и Правительства РФ. По словам Путина, от их работы зависит результат действий, предпринимаемых властями.