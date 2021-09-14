Политсоветник Маркелов назвал возможные мотивы скандальной выходки президента Польши

Оскорбление, которое канцлеру Германии нанес президент Польши Анджей Дуда, в первую очередь было направлено на укрепление его власти. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Эксперт оценил недавний инцидент во время визита Ангелы Меркель в Варшаву. В нарушение всех правил встречу с канцлером Германии провел премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Это было целенаправленное [оскорбление]. На фоне происходящих событий в Европе Польша хочет войти в круг стран, которые не будут молча принимать «заморочки» Евросоюза. Поведение польского лидера связано с внутренними обидами польских элит на Меркель, которую считают лоббистом российских проектов, в данном случае — газопровода «Северный поток — 2», — сообщил специалист.

Сергей Маркелов отметил, что подобные выходки недопустимы на высшем уровне власти.

«С политической точки зрения, конечно, это абсолютнейшая глупость. Во-первых, не думаю, что это усилит позиции Варшавы. Во-вторых, не имеет значения, обиделась Меркель или нет: в политике такого глагола точно не существует, но, безусловно, это очередной «черный лебедь» в позицию Польши, которая, кроме такого политического невроза, ничего не проявляет», — пояснил собеседник ФАН.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

В завершение он предположил, какими мотивами мог руководствоваться Анджей Дуда в этой ситуации.

«Думаю, польская власть будет усиливаться через подобные демонстративные выходки по принципу «ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона!». Я считаю, для внутриполитического укрепления лидера Польши это выглядит как дополнительный позитивный момент», — подытожил политсоветник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН усомнился в том, что Варшаве удастся упросить Вашингтон разместить на территории Польши ядерное вооружение. По его словам, подобное решение американские власти будут принимать самостоятельно, не учитывая чьи-либо уговоры.