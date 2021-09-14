Глава ЦИК анонсировала встречу с международными наблюдателями на выборах в Госдуму

Москва, 14 сентября. Представители Центризбиркома проведут встречу с членами наблюдательских сообществ на выборах в Госдуму. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Среди участников встречи будут и международные наблюдатели. Памфилова назвала обязательной предстоящую беседу. Глава Центризбиркома добавила, что на заседании должны присутствовать представители всех наблюдательских объединений.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней. Граждане России смогут проголосовать 17, 18 и 19 сентября. Решение о многодневной процедуре принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, уточнили в ЦИК.