Путин назвал российскую военную технику современной и уникальной

Москва, 14 сентября. Россия имеет на вооружении современную и во многом уникальную военную технику. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с членами правительства и руководства «Единой России» глава государства указал, что данный фактор существенно влияет на обороноспособность страны.

«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения», — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, «весь мир хорошо знает», что российское вооружение по многим направлениям является уникальным.

Ранее российский лидер, выступая на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», дал команду на закладку новых боевых кораблей для Военно-морского флота РФ. Помимо этого он сообщил, что ВМФ в скором времени получит два современных корабля ближней морской зоны и четыре новейшие подлодки.