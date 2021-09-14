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Памфилова: 2,8 млн заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах
Политика
Памфилова: 2,8 млн заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 14 сентября. Более 2,5 миллиона заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, на сегодня было зарегистрировано 2,8 млн заявлений на участие в дистанционном голосовании. Об этом она заявила во время проведения конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов».

Как стало известно ранее, глава Правительства России Михаил Мишустин будет принимать участие в голосовании в онлайн-формате. Его примеру последовали четыре вице-премьера, которые также намерены участвовать в дистанционном голосовании.

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