Памфилова: 2,8 млн заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах

Москва, 14 сентября. Более 2,5 миллиона заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, на сегодня было зарегистрировано 2,8 млн заявлений на участие в дистанционном голосовании. Об этом она заявила во время проведения конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов».

Как стало известно ранее, глава Правительства России Михаил Мишустин будет принимать участие в голосовании в онлайн-формате. Его примеру последовали четыре вице-премьера, которые также намерены участвовать в дистанционном голосовании.