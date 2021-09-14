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РПЦ не располагает информацией о возможной самоизоляции Патриарха Кирилла

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:02
Общество
РПЦ не располагает информацией о возможной самоизоляции Патриарха Кирилла
vologda-oblast.ru  /  Пресс-служба администрации губернатора Вологодской области

Москва, 14 сентября. Информации о планах Патриарха Московской и Всея Руси Кирилла уйти на самоизоляцию из-за коронавируса пока нет.

Священнослужитель накануне провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня сообщил о планах уйти на удаленный режим работы из-за возможного контакта с заразившимся COVID-19. В РПЦ пока не знают, планирует ли Патриарх Кирилл уйти на самоизоляцию, сообщили в Московской патриархии.

Глава государства чувствует себя хорошо и не планирует вносить изменения в свой график на ближайшие дни, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин проведет все запланированные встречи в онлайн-формате.

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патриарх Кирилл путин самоизоляция
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