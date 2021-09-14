РПЦ не располагает информацией о возможной самоизоляции Патриарха Кирилла

Москва, 14 сентября. Информации о планах Патриарха Московской и Всея Руси Кирилла уйти на самоизоляцию из-за коронавируса пока нет.

Священнослужитель накануне провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня сообщил о планах уйти на удаленный режим работы из-за возможного контакта с заразившимся COVID-19. В РПЦ пока не знают, планирует ли Патриарх Кирилл уйти на самоизоляцию, сообщили в Московской патриархии.

Глава государства чувствует себя хорошо и не планирует вносить изменения в свой график на ближайшие дни, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин проведет все запланированные встречи в онлайн-формате.