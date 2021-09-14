Жириновский едва не потерял штаны во время теледебатов

Москва, 14 сентября. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский едва успел подхватить свои штаны, которые резко сползли во время предвыборных дебатов. Видео произошедшего появилось в Сети.

Во время дискуссии политик обрушился с критикой на правительственных министров, губернаторов и других чиновников, утверждая, что все они якобы коммунисты.

Однако пламенную речь Владимира Жириновского прервали его штаны, которые в один момент решили «ускользнуть» от своего хозяина прямо во время эфира. К счастью, политик успел остановить неизбежное и вовремя поправил одежду, продолжив свой спич.

Как стало известно ранее, Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на необычном транспорте. Глава партии приехал на тройке с кучером.

Выборы депутатов Госдумы России будут проходить с 17 по 19 сентября текущего года. Кандидатами на выборы зарегистрированы представители 14 партий, включая ЛДПР, КПРФ, «Единую Россию», «Коммунистов России», «Гражданскую платформу», «Справедливую Россию — За правду», Российскую партию свободы и справедливости, а также «Родину», Россикую экологическую партию «Зеленые», Партию роста, «Яблоко», «Новых людей», «Зеленую альтернативу» и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость.