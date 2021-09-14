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Двух подростков во Флориде арестовали за подготовку нового «колумбайна»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:06
Весь мир
Двух подростков во Флориде арестовали за подготовку нового «колумбайна»
Global Look Press  /  Ken Cedeno / Keystone Press Agency

Таллахасси, 14 сентября. Двое учеников средней школы были арестованы во Флориде за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом сообщил шериф округа Ли.

Согласно обнародованной информации, 13-летний Филип Берд и 14-летний Коннор Пруэтт готовили массовую расправу над учениками и учителями школы, в которой сами учились.

«Мы были в одной секунде от «Колумбайна»», — заявил шериф Кармин Марсено.

По информации следствия, предполагаемые стрелки были арестованы после сообщения одного из учеников о пистолете, который один из организаторов расправы принес в школу. Хотя обыск, который был проведен школьной администрацией, не подтвердил наличия оружия, в ходе него у подростка был найден план школьных помещений с отмеченными на нем местами расположения камер видеонаблюдения. Эта находка заставила полицию начать расследование, в результате чего правоохранители выявили подготовку к нападению на школу, которую восьмиклассник вел вместе с одним из своих друзей.

По словам шерифа Марсено, восьмиклассники активно изучали обстоятельства стрельбы в школе Колумбайн в Колорадо, где в 1999 году двое учеников застрелили 13 человек. Также, по словам шерифа, в доме одного из задержанных подростов были обнаружены несколько ножей и пистолет. Кроме того, следствие сообщает, что малолетние террористы искали информацию об изготовлении самодельных бомб и покупке оружия на черном рынке.

«Моя команда преданных своему делу помощников и детективов действовала быстро, провела тщательное расследование и предотвратила совершение очень опасного акта насилия», — заявил шериф Кармин Марсено.

Шериф добавляет, что малолетние экстремисты уже не в первый раз привлекают внимание полиции — за прошедшее время представители правоохранительных органов более 80 раз наведывались домой к несостоявшимся последователям «колумбайна».

«Я благодарю учеников, которые пришли сообщить об угрозе и персонал за их быстрые действия персонала. Безопасность наших учеников и сотрудников лежит в основе того, что мы делаем», — заявил директор школы Алекс Дворзански.

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сша школа колумбайн
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