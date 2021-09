Двух подростков во Флориде арестовали за подготовку нового «колумбайна»

Таллахасси, 14 сентября. Двое учеников средней школы были арестованы во Флориде за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом сообщил шериф округа Ли.

Согласно обнародованной информации, 13-летний Филип Берд и 14-летний Коннор Пруэтт готовили массовую расправу над учениками и учителями школы, в которой сами учились.

The two will spend at least 21 days in juvenile detention after they were arrested Thursday for conspiracy to commit a mass shooting at Harns Marsh Middle School in Lee County. https://t.co/XJkRGXQGhP — ABC7 Sarasota (@mysuncoast) September 14, 2021

«Мы были в одной секунде от «Колумбайна»», — заявил шериф Кармин Марсено.

По информации следствия, предполагаемые стрелки были арестованы после сообщения одного из учеников о пистолете, который один из организаторов расправы принес в школу. Хотя обыск, который был проведен школьной администрацией, не подтвердил наличия оружия, в ходе него у подростка был найден план школьных помещений с отмеченными на нем местами расположения камер видеонаблюдения. Эта находка заставила полицию начать расследование, в результате чего правоохранители выявили подготовку к нападению на школу, которую восьмиклассник вел вместе с одним из своих друзей.

The 13-year-old and 14-year-old were detained Thursday after a school official at Harns Marsh Middle School received a tip that one of the boys was carrying a gun in his backpack. https://t.co/chpOY69KYA — The Daily Beast (@thedailybeast) September 14, 2021

По словам шерифа Марсено, восьмиклассники активно изучали обстоятельства стрельбы в школе Колумбайн в Колорадо, где в 1999 году двое учеников застрелили 13 человек. Также, по словам шерифа, в доме одного из задержанных подростов были обнаружены несколько ножей и пистолет. Кроме того, следствие сообщает, что малолетние террористы искали информацию об изготовлении самодельных бомб и покупке оружия на черном рынке.

«Моя команда преданных своему делу помощников и детективов действовала быстро, провела тщательное расследование и предотвратила совершение очень опасного акта насилия», — заявил шериф Кармин Марсено.

Two students accused of plotting Columbine-style massacre at Harns Marsh in juvenile detention https://t.co/QPirlExRI1 — SWFL Post (@PostSwfl) September 12, 2021

Шериф добавляет, что малолетние экстремисты уже не в первый раз привлекают внимание полиции — за прошедшее время представители правоохранительных органов более 80 раз наведывались домой к несостоявшимся последователям «колумбайна».