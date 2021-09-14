Центризбирком будет показывать информацию о явке избирателей в онлайн-режиме

Москва, 14 сентября. Центральная избирательная комиссия в онлайн-режиме будет показывать данные о явке избирателей на выборы в Госдуму. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК напомнила, что в дни голосования будет работать информационный центр. В нем будут отслеживать данные по явке избирателей на выборах в Госдуму.

«Идет (информация. — Прим. ред.) в онлайн-режиме на всю страну, какая явка. И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать», — сказала Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Ранее Элла Памфилова сообщала, что российская избирательная система практически готова к голосованию. Центризбиркому осталось только подготовить списки избирателей, и проверить участки для голосования.