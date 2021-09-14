Житель Кузбасса спас от смерти редкого хохлатого осоеда

Кемерово, 14 сентября. В Кемеровской области птенец редкого хохлатого осоеда сильно поранился, когда вылетел из гнезда. От неминуемой смерти его спас житель Кузбасса.

По словам самого спасителя, птица вышла к нему самостоятельно. В первый раз мужчина не обратил на осоеда особого внимания, думая, что он просто прогуливается по округе. Однако увидев птенца снова, он понял, что ему нужна помощь.

«... сидит, клюв раскрыт, крылья расправлены, я понял, что птица нуждается в помощи, и взял ее к себе», — рассказывал спаситель.

Мужчина заботился о птенце в течение недели и параллельно искал контакты ветеринаров или зоопарков, которые могли бы также позаботиться о птице. Когда ему подсказали, что можно обратиться в Шорский национальный парк, мужчина незамедлительно позвонил туда.

Прибывшие на вызов сотрудники осмотрели птенца на предмет серьезных повреждений, чтобы понять, какая именно помощь ему требуется. Тогда-то и была определена редка порода птицы — хохлатый осоед. Ветеринары диагностировали у него ушиб грудной клетки и истощение.

Сейчас птенец осоеда чувствует себя гораздо лучше. Он уже встает на крыло и уверенно летает. Как только специалисты поймут, что осоед полностью поправился, то отпустят его на свободу. При удачном стечении обстоятельств редкая птица даже сможет улететь в теплые края.

Ранее ямальские рыбаки не бросили в беде маленького медвежонка, который устал плыть и начал тонуть. Мужчины выловили его с помощью сачка из холодной воды.