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Шойгу: все военнослужащие и курсанты получили выплаты в 15 тысяч рублей

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:43
Армия
Шойгу: все военнослужащие и курсанты получили выплаты в 15 тысяч рублей
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 14 сентября. Все российские военнослужащие и военные пенсионеры получили положенные выплаты согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании российского лидера с Правительством РФ. Он доложил главе государства о получении военнослужащими единовременной выплаты в 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей.

«Произведена единовременная денежная выплата 15 тысяч рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», — указал Шойгу.

В свою очередь пенсионеры Министерства обороны России смогли получить по 10 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, какие категории граждан РФ могут получить единовременные выплаты по предложению президента страны.

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