Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 17:33
17:31
Весь мир
Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев
17:30
Происшествия
Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на лидера группы «25/17»
17:30
Общество
ФБР: правда о полицейском терроре на Западе вызвала истерику ангажированных СМИ
17:29
Шоу-бизнес
Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
17:27
Общество
Материал с эффектом памяти формы российской разработки упростит работу хирургов
17:25
Политика
Число желающих мирного возвращения Саакашвили в Грузию превысило 40 тысяч человек
17:19
Весь мир
Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
17:18
Весь мир
Парламент Ливии обвинил «Братьев-мусульман» в попытках сорвать выборы
17:12
Экономика
Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»
17:11
Происшествия
Водитель мопеда погиб на «встречке» в Нижегородской области
Все новости

Милонов обратится в ФСБ в связи с угрозами из-за его позиции по Нагорному Карабаху
Общество
Милонов обратится в ФСБ в связи с угрозами из-за его позиции по Нагорному Карабаху
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует от правоохранительных органов принять меры против тех, кто угрожает ему и его семье. Милонов рассказал ФАН, что подвергся оскорблениям и угрозам из-за своей позиции по Нагорному Карабаху, куда политик ездил с гуманитарной миссией. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, а в России, как известно, живет много этнических азербайджанцев, большинство которых имеет российское гражданство. Эти люди в большинстве поддерживают позицию официального Баку.

Угрозы Милонову поступили от предположительно 28-летнего азербайджанца, живущего в Ростове-на-Дону. Интернет-пользователь, пишущий под ником Джейхун_БМ, как он сам сообщил, 1993 года рождения, утверждает, что является гражданином России. В переписке он оскорбил Милонова и его семью, используя при этом в полном смысле слова площадную брань. Оскорблениями дело не ограничилось: провокатор угрожал депутату и его жене, в том числе сексуальным насилием.

В ходе переписки Милонов пытался призвать собеседника к порядку, требуя, чтобы тот не устанавливал в России свои правила. Однако Джейхун_БМ не унимался, а только повышал накал оскорблений.

Краткие выжимки из переписки, все остальное непечатно
Prt Scr  / 

ФАН попросил Виталия Милонова прокомментировать эту историю.

«Вчерашние трудовые мигранты, получившие российские паспорта, забыв правила приличия и вежливости, присущие гостям, пытаются меня оскорбить. Я не боюсь оскорблений — не красна девица. Но угрозы мне и моей семье — это уголовное преступление. Обращение в ФСБ и прокуратуру уже готовится», — прокомментировал эту ситуацию Милонов.

Вторая Карабахская война — крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой произошел в сентябре-ноябре 2020 года. Конфликт стал самым крупным противостоянием со времен войны начала 1990-х годов.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. В регион вошли российские миротворцы. По условиям соглашения Азербайджан вернул под свой контроль территории нескольких районов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Милонов обратится в ФСБ в связи с угрозами из-за его позиции по Нагорному Карабаху
милонов азербайджан нагорный карабах
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru