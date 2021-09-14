Милонов обратится в ФСБ в связи с угрозами из-за его позиции по Нагорному Карабаху

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует от правоохранительных органов принять меры против тех, кто угрожает ему и его семье. Милонов рассказал ФАН, что подвергся оскорблениям и угрозам из-за своей позиции по Нагорному Карабаху, куда политик ездил с гуманитарной миссией. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, а в России, как известно, живет много этнических азербайджанцев, большинство которых имеет российское гражданство. Эти люди в большинстве поддерживают позицию официального Баку.

Угрозы Милонову поступили от предположительно 28-летнего азербайджанца, живущего в Ростове-на-Дону. Интернет-пользователь, пишущий под ником Джейхун_БМ, как он сам сообщил, 1993 года рождения, утверждает, что является гражданином России. В переписке он оскорбил Милонова и его семью, используя при этом в полном смысле слова площадную брань. Оскорблениями дело не ограничилось: провокатор угрожал депутату и его жене, в том числе сексуальным насилием.

В ходе переписки Милонов пытался призвать собеседника к порядку, требуя, чтобы тот не устанавливал в России свои правила. Однако Джейхун_БМ не унимался, а только повышал накал оскорблений.

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ФАН попросил Виталия Милонова прокомментировать эту историю.

«Вчерашние трудовые мигранты, получившие российские паспорта, забыв правила приличия и вежливости, присущие гостям, пытаются меня оскорбить. Я не боюсь оскорблений — не красна девица. Но угрозы мне и моей семье — это уголовное преступление. Обращение в ФСБ и прокуратуру уже готовится», — прокомментировал эту ситуацию Милонов.

Вторая Карабахская война — крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой произошел в сентябре-ноябре 2020 года. Конфликт стал самым крупным противостоянием со времен войны начала 1990-х годов.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. В регион вошли российские миротворцы. По условиям соглашения Азербайджан вернул под свой контроль территории нескольких районов.