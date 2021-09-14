«Тень Питера Пэна»: фанаты посмеялись над странным образом Ким Кардашьян на Met Gala

Нью-Йорк, 14 сентября. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла на мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея Met Gala в черном платье-чулке.

Экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста появилась на красной дорожке в костюме, разработанном дизайнерами модного дома Balenciaga. Позднее Ким Кардашьян поделилась фото своего наряда в Instagram. На опубликованном снимке модель позирует с закрытым тканью лицом, при этом ее длинные волосы в виде конского хвоста спускаются до самого пола.

Публикация набрала более 4,4 млн лайков, под ней появились тысячи комментариев. Большинство фанатов посмеялись над странным образом Кардашьян.

«Со всем уважением, а что здесь происходит?»; «Тень Питера Пэна, зачем?»; «Выглядит как дементор из Гарри Поттера»; «Надюсь, что Balenciaga платят тебе в три раза больше обычного за этот чулок»; «Женщина из страшных снов», — отреагировали пользователи.

В отличие от Ким ее сестра Кортни на светские мероприятия надевает элегантные наряды. Ранее она появилась на церемонии MTV Video Music Awards 2021 в черном кожаном платье со шнуровкой. Такие наряды были популярны в девяностых, но мода на них возвращается.