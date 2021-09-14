Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 16:05
16:03
Весь мир
Двух подростков во Флориде арестовали за подготовку нового «колумбайна»
16:01
Политика
Глава ЦИК анонсировала встречу с международными наблюдателями на выборах в Госдуму
16:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обстрела мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ
15:55
Армия
Путин назвал российскую военную технику современной и уникальной
15:53
Весь мир
Вам здесь не рады: Европа охладела к мигрантам
15:52
Политика
Памфилова: 2,8 млн заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах
15:52
Общество
РПЦ не располагает информацией о возможной самоизоляции Патриарха Кирилла
15:51
Политика
Жириновский едва не потерял штаны во время теледебатов
15:49
Политика
Центризбирком будет показывать информацию о явке избирателей в онлайн-режиме
15:46
Общество
Житель Кузбасса спас от смерти редкого хохлатого осоеда
Все новости
ЛДПР

«Тень Питера Пэна»: фанаты посмеялись над странным образом Ким Кардашьян на Met Gala
Шоу-бизнес
«Тень Питера Пэна»: фанаты посмеялись над странным образом Ким Кардашьян на Met Gala
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Нью-Йорк, 14 сентября. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла на мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея Met Gala в черном платье-чулке.

Экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста появилась на красной дорожке в костюме, разработанном дизайнерами модного дома Balenciaga. Позднее Ким Кардашьян поделилась фото своего наряда в Instagram. На опубликованном снимке модель позирует с закрытым тканью лицом, при этом ее длинные волосы в виде конского хвоста спускаются до самого пола.

Публикация набрала более 4,4 млн лайков, под ней появились тысячи комментариев. Большинство фанатов посмеялись над странным образом Кардашьян.

«Со всем уважением, а что здесь происходит?»;

«Тень Питера Пэна, зачем?»;

«Выглядит как дементор из Гарри Поттера»;

«Надюсь, что Balenciaga платят тебе в три раза больше обычного за этот чулок»;

«Женщина из страшных снов», — отреагировали пользователи.

В отличие от Ким ее сестра Кортни на светские мероприятия надевает элегантные наряды. Ранее она появилась на церемонии MTV Video Music Awards 2021 в черном кожаном платье со шнуровкой. Такие наряды были популярны в девяностых, но мода на них возвращается.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Тень Питера Пэна»: фанаты посмеялись над странным образом Ким Кардашьян на Met Gala
Канье Уэст Ким Кардашьян met gala
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru