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Голикова: единовременные выплаты 3,5 млн пенсионеров начислят до 16 сентября

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:30
Экономика
Голикова: единовременные выплаты 3,5 млн пенсионеров начислят до 16 сентября
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 14 сентября. Срок получения последних выплат назвала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Те пенсионеры, которые еще не получили выплату в размере 10 тысяч рублей, смогут сделать это до 16 сентября. Ее слова передает информационное агентство «Прайм». Она заявила об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о начислении выплат. По ее сведениям, 39,3 миллиона граждан пенсионного возраста уже воспользовались господдержкой в размере 10 тысяч рублей.

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голикова господдержка социальные выплаты единовременные выплаты
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