Голикова: единовременные выплаты 3,5 млн пенсионеров начислят до 16 сентября

Москва, 14 сентября. Срок получения последних выплат назвала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Те пенсионеры, которые еще не получили выплату в размере 10 тысяч рублей, смогут сделать это до 16 сентября. Ее слова передает информационное агентство «Прайм». Она заявила об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о начислении выплат. По ее сведениям, 39,3 миллиона граждан пенсионного возраста уже воспользовались господдержкой в размере 10 тысяч рублей.