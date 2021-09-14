«Настоящий офицер»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Казанцева

Москва, 14 сентября. Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу смерти генерала Виктора Казанцева. Он назвал Героя России «настоящим офицером».

Президент России направил свои слова поддержки и сочувствия родным и близким умершего. Он отметил его большой вклад в борьбу с международным терроризмом.

«Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии», — написали в телеграмме на сайте Кремля.

Путин ясно дал понять, что поступки Казанцева никогда не будут забыты. Он навсегда останется в памяти своих родных, близких и сослуживцев.

Свои соболезнования также выразил глава Краснодара Евгений Первышов. Именно Казанцеву он оказал доверие и сделал ему первым полномочным представителем в Южном федеральном округе.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти генерала армии России Виктора Казанцева. Офицер скончался в Краснодарской больнице после долгой борьбы с тяжелой болезнью. В историю он вошел как командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе во время Второй чеченской кампании.