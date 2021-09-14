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«Настоящий офицер»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Казанцева

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:26
Общество
«Настоящий офицер»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Казанцева
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу смерти генерала Виктора Казанцева. Он назвал Героя России «настоящим офицером».

Президент России направил свои слова поддержки и сочувствия родным и близким умершего. Он отметил его большой вклад в борьбу с международным терроризмом.

«Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии», — написали в телеграмме на сайте Кремля.

Путин ясно дал понять, что поступки Казанцева никогда не будут забыты. Он навсегда останется в памяти своих родных, близких и сослуживцев.

Свои соболезнования также выразил глава Краснодара Евгений Первышов. Именно Казанцеву он оказал доверие и сделал ему первым полномочным представителем в Южном федеральном округе.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти генерала армии России Виктора Казанцева. Офицер скончался в Краснодарской больнице после долгой борьбы с тяжелой болезнью. В историю он вошел как командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе во время Второй чеченской кампании.

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Владимир Путин смерть соболезнования генерал герой россии виктор казанцев
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