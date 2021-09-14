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Певица Валерия растрогала фанатов видео с маленькой внучкой Селин
Шоу-бизнес
Певица Валерия растрогала фанатов видео с маленькой внучкой Селин
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 14 сентября. Известная певица Валерия первым делом после гастролей отправилась навестить свою внучку Селин. В соцсети звезда поделилась эмоциями от долгожданной встречи с малышкой.

Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не нарадуются на свою маленькую внучку. Звездные бабушка и дедушка не видели ребенка две недели из-за гастролей. Певица призналась, что за это время очень соскучилась по малышке, поэтому по возвращении в столицу тут же отправилась ее навестить. На своей странице в Instagram звезда опубликовала трогательный ролик с внучкой. В кадре Валерия и ее муж вместе с ребенком расположились на ковре среди игрушек. Певица просто светится от счастья и не выпускает из рук малышку, которая с удовольствием исследует все, что ее окружает.

«Как же малыши быстро растут! Ежедневно новые реакции, новые звуки, новые движения —так интересно наблюдать за изменениями. Каждая минута с Селин – счастье» — написала звезда под роликом.

Нежными кадрами поделился в соцсети и Пригожин, сообщает «Вечерняя Москва». Несмотря на то, что Селин не кровная внучка продюсера (отец девочки Арсений — его пасынок) он относится к малышке как к родной и с большим удовольствием ее нянчит.

«Какая сладкая малышка! И очень похожа на Валерию!»;

«Маленькая сладенькая куколка! Счастья вашей большой и дружной семье!»;

«Внучка — копия Пригожина, даже ямочка на подбородке одна!» — написали фолловеры.

В День знаний певица решила вспомнить о своей школьной поре. В соцсети исполнительница хита «Самолет» опубликовала черно-белую фотографию времен начальной школы, где предстала первоклассницей с пышным бантом на голове.

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Валерия семья певица
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