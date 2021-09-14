Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 16:04
16:03
Весь мир
Двух подростков во Флориде арестовали за подготовку нового «колумбайна»
16:01
Политика
Глава ЦИК анонсировала встречу с международными наблюдателями на выборах в Госдуму
16:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обстрела мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ
15:55
Армия
Путин назвал российскую военную технику современной и уникальной
15:53
Весь мир
Вам здесь не рады: Европа охладела к мигрантам
15:52
Политика
Памфилова: 2,8 млн заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах
15:52
Общество
РПЦ не располагает информацией о возможной самоизоляции Патриарха Кирилла
15:51
Политика
Жириновский едва не потерял штаны во время теледебатов
15:49
Политика
Центризбирком будет показывать информацию о явке избирателей в онлайн-режиме
15:46
Общество
Житель Кузбасса спас от смерти редкого хохлатого осоеда
Все новости
ЛДПР

Business Insider: «перезагрузка» сделает Су-33 основой палубной авиации ВМФ РФ
Армия
Business Insider: «перезагрузка» сделает Су-33 основой палубной авиации ВМФ РФ
mil.ru

Вашингтон, 14 сентября. Российский истребитель Су-33 может стать основой палубной авиации ВМФ РФ после серьезного усовершенствования, заявили американские журналисты.

Проект палубного Су-33 выглядел многообещающим в начале 2000-х годов, отметил журналист из США Марк Эпископос в статье для издания Business Insider. По его словам, самолет был предназначен для завоевания господства в воздухе, однако успеха добиться он так и не смог по причине появления более легкого и универсального конкурента.

Военное руководство Советского Союза во времена холодной войны придумало в качестве ответа на авианосные группы Североатлантического альянса концепцию тяжелого авианесущего крейсера, сочетающего в себе мощь авианосца и линкора, рассказал аналитик. Вначале основой палубной авиации ВМФ СССР был истребитель вертикального взлета и посадки Як-38, однако он не обладал выдающимися боевыми характеристиками и был вскоре предан забвению. На его место и пришла палубная вариация Су-27, получившая название Су-33, подчеркнул Эпископос.

Главной отличительной чертой Су-33 от Су-27 стали складывающиеся крылья увеличенных размеров, объяснил эксперт. Кроме того, образец был оборудован более мощными силовыми установками. Автор материала уточнил, что подобные изменения в конструкции позволили крылатой машине осуществлять взлет и посадку на палубу авианосца, однако его использование на «Адмирале Кузнецове» оказалось затруднительным.

Су-33 оказался слишком габаритным для авианесущего крейсера, что делало его не очень удобным в эксплуатации, объяснил журналист. Кроме того, он был малоэффективным в рамках тех задач, которые он должен был выполнять, так как этот истребитель создавался для обеспечения превосходства в воздухе, и для нанесения ударов по прибрежным наземным объектам противника почти не подходил. Виду этого руководство ВМФ РФ решило заменить около 35 единиц Су-33 на МиГ-29К. Такое решение, по мнению Эпископоса, было своеобразным шагом назад, так как МиГ-29К обладал меньшим радиусом действия и маневренностью, однако обширный арсенал вооружения делал его более универсальным и подходящим для выполнения необходимых задач.

Однако у «провального» Су-33 есть все шансы стать основой палубной авиации ВМФ РФ после «тотальной перезагрузки», уверен автор статьи. Он уточнил, что российское военное руководство проводит усовершенствование самолета, который получит обновленные двигатели, радары и электронику. Кроме того, после проведения модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» его улучшенная палуба сможет без каких-либо проблем принимать истребители Су-33, судьба которых неразрывно связана с кораблем, резюмировал эксперт.

Ранее истребители Су-33 были переброшены на Крымский полуостров в район города Саки для тренировок пилотов на базе испытательного комплекса НИТКА. Представители Северного флота РФ уточнили, что в Крым совершили перелет три подобных истребителя, в ходе которого была сделана промежуточная посадка.

Кроме того, в Балтийском флоте рассказали о применении истребителей Су-27 в ходе российско-белорусских учений «Запад-2021», сообщает телеканал «360». Крылатые машины использовались для перехвата крылатой ракеты условного противника, по которой были нанесены удары посредством боеприпасов класса «воздух-воздух».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Business Insider: «перезагрузка» сделает Су-33 основой палубной авиации ВМФ РФ
россия адмирал кузнецов вмф рф истребитель су-33 авианосец business insider Эпископос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru