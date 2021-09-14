Business Insider: «перезагрузка» сделает Су-33 основой палубной авиации ВМФ РФ

Вашингтон, 14 сентября. Российский истребитель Су-33 может стать основой палубной авиации ВМФ РФ после серьезного усовершенствования, заявили американские журналисты.

Проект палубного Су-33 выглядел многообещающим в начале 2000-х годов, отметил журналист из США Марк Эпископос в статье для издания Business Insider. По его словам, самолет был предназначен для завоевания господства в воздухе, однако успеха добиться он так и не смог по причине появления более легкого и универсального конкурента.

Военное руководство Советского Союза во времена холодной войны придумало в качестве ответа на авианосные группы Североатлантического альянса концепцию тяжелого авианесущего крейсера, сочетающего в себе мощь авианосца и линкора, рассказал аналитик. Вначале основой палубной авиации ВМФ СССР был истребитель вертикального взлета и посадки Як-38, однако он не обладал выдающимися боевыми характеристиками и был вскоре предан забвению. На его место и пришла палубная вариация Су-27, получившая название Су-33, подчеркнул Эпископос.

Главной отличительной чертой Су-33 от Су-27 стали складывающиеся крылья увеличенных размеров, объяснил эксперт. Кроме того, образец был оборудован более мощными силовыми установками. Автор материала уточнил, что подобные изменения в конструкции позволили крылатой машине осуществлять взлет и посадку на палубу авианосца, однако его использование на «Адмирале Кузнецове» оказалось затруднительным.

Су-33 оказался слишком габаритным для авианесущего крейсера, что делало его не очень удобным в эксплуатации, объяснил журналист. Кроме того, он был малоэффективным в рамках тех задач, которые он должен был выполнять, так как этот истребитель создавался для обеспечения превосходства в воздухе, и для нанесения ударов по прибрежным наземным объектам противника почти не подходил. Виду этого руководство ВМФ РФ решило заменить около 35 единиц Су-33 на МиГ-29К. Такое решение, по мнению Эпископоса, было своеобразным шагом назад, так как МиГ-29К обладал меньшим радиусом действия и маневренностью, однако обширный арсенал вооружения делал его более универсальным и подходящим для выполнения необходимых задач.

Однако у «провального» Су-33 есть все шансы стать основой палубной авиации ВМФ РФ после «тотальной перезагрузки», уверен автор статьи. Он уточнил, что российское военное руководство проводит усовершенствование самолета, который получит обновленные двигатели, радары и электронику. Кроме того, после проведения модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» его улучшенная палуба сможет без каких-либо проблем принимать истребители Су-33, судьба которых неразрывно связана с кораблем, резюмировал эксперт.

Ранее истребители Су-33 были переброшены на Крымский полуостров в район города Саки для тренировок пилотов на базе испытательного комплекса НИТКА. Представители Северного флота РФ уточнили, что в Крым совершили перелет три подобных истребителя, в ходе которого была сделана промежуточная посадка.

Кроме того, в Балтийском флоте рассказали о применении истребителей Су-27 в ходе российско-белорусских учений «Запад-2021», сообщает телеканал «360». Крылатые машины использовались для перехвата крылатой ракеты условного противника, по которой были нанесены удары посредством боеприпасов класса «воздух-воздух».