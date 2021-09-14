Нумеролог Гамаюн предположила, какого рода болезнь и когда может грозить внуку Пугачевой

Психолог, нумеролог Элена Гамаюн рассказала ФАН о матрице судьбы внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова после его заявления о доброкачественной опухоли в желчном пузыре.

«В матрице судьбы по цифрам каких-то сложных и опасных моментов нет. Сложные цифры — это 13-й, 16-й аркан. У нет такого нет. Что касается области ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — Прим. ФАН), то у него, в принципе, достаточно энергии для того, чтобы побороть болезнь», — сообщила нумеролог.

Фото из личного архива Элены Гамаюн /

Элена Гамаюн также отметила, что матрица судьбы музыканта дает повод для беспокойства. Проблемы со здоровьем у него могут возникнуть через 10 лет.

«По здоровью каких-то сложных заболеваний не видно. Ближе к 40 годам может проявиться какое-то наследственное заболевание. Что это может быть — пока не очень понятно. На данном же этапе у него включаются цифра семь — воин-победитель: это старт карьеры, движение вперед, успех в жизни. Его нельзя назвать бездельником. Это неправда. У него в матрице в точке души стоит 11-й аркан, который называется «Сила». Люди с таким арканом имеют достаточно энергии, очень амбициозны, много работают. У них бывают проблемы потому, что они не умеют отдыхать», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она добавила, что сын Кристины Орбакайте обладает немалыми силами для того, чтобы добиться успеха в жизни.

«В принципе, матрица достаточно творческая, в ней много энергии. Человек имеет большие планы, цели в жизни, хочет развиваться. Очень много творческих кодов. ˂…˃ У него есть качества творческого человека, который может быть яркой личностью не потому, что у него родители знаменитые, а потому, что сам он достаточно творческий», — подытожила Элена Гамаюн.

Ранее певец Юрий Лоза в беседе с ФАН оценил новость об участии Никиты Преснякова в новом сезоне «Ледникового периода». По словам артиста, ему в 30 лет было не до шоу, так как он зарабатывал себе на жизнь.