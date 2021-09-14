Памфилова заявила о тотальной системе видеонаблюдения за выборами в России

Москва, 14 сентября. Россия сумела создать тотальную систему видеонаблюдения за ходом голосования на выборах, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава комиссии подчеркнула, что видеокамеры сумеют охватить 96% избирательных участков во время предстоящего голосования.

Стоит отметить, что выборы на территории России будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. За голоса избирателей будут бороться представители 14 партий.

Как стало известно ранее, Памфилова сообщила о готовности избирательной системы к голосованию на более чем 99%. По словам председателя ЦИК, комиссии осталось подготовить избирательные списки и проверить участки на предмет приспособленности к процессу.