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ВЦИОМ выяснил, о чем мечтают россияне

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:20
Общество
ВЦИОМ выяснил, о чем мечтают россияне
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Каждый десятый житель России мечтает о крепком здоровье, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Улучшение жилищных условий оказалось заветной мечтой 8% опрошенных. Еще 4% респондентов хотели бы чаще путешествовать, в то время как 3% желают переехать из страны. Столько же участников опроса признались, что мечтают о мире во всем мире. Порядка 12% опрошенных заявили, что у них нет заветного желания, 13% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Каждый второй россиянин мечтает о приобретении собственного дома, выяснили аналитики АО «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. Жизнь в многоквартирном доме оказалась по душе только 18% опрошенных жителей России.

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