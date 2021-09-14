ВЦИОМ выяснил, о чем мечтают россияне

Москва, 14 сентября. Каждый десятый житель России мечтает о крепком здоровье, выяснили аналитики ВЦИОМ.

Улучшение жилищных условий оказалось заветной мечтой 8% опрошенных. Еще 4% респондентов хотели бы чаще путешествовать, в то время как 3% желают переехать из страны. Столько же участников опроса признались, что мечтают о мире во всем мире. Порядка 12% опрошенных заявили, что у них нет заветного желания, 13% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Каждый второй россиянин мечтает о приобретении собственного дома, выяснили аналитики АО «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. Жизнь в многоквартирном доме оказалась по душе только 18% опрошенных жителей России.