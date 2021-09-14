Путин заявил о необходимости поддерживать слаженную работу парламента и Правительства РФ

Москва, 14 сентября. Правительство и парламент России должны сохранить в будущем слаженную работу. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание с кабмином и руководством партии «Единая Россия». Он участвует в мероприятии в онлайн-формате.

«Я знаю, что "Единая Россия", ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению», — отметил президент.

От совместной работы правительства и парламента зависит результат действий, предпринимаемых властями, заключил Путин.

Глава государства некоторое время будет работать удаленно. Он ушел на самоизоляцию, так как в его окружении много людей заболели COVID-19.

Выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Федеральные списки подали партии «Коммунисты России», ЛДПР, «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Гражданская платформа», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди» и Партия роста.