Перенджиев заявил, что Россия одним махом может «выключить» все вооружение НАТО

Россия обладает мощными средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют «выключить» все вооружение НАТО, находящееся у ее границ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

С 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии проходят масштабные учения под названием «Запад-2021». В маневрах принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 200 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Кроме того, на территории общевойскового полигона Обуз-Лесновский в ходе активной фазы мобильная группа РЭБ гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) осуществила подавление радиосвязи наступающего условного противника. С помощью автоматизированных станций помех Р-934БВМ «Борисоглебск-2», Р-330Ж «Житель», Р-378БВМ специалисты нанесли радиоэлектронный удар по линиям радиосвязи противника и подавили около 100 объектов радиоэлектронного воздействия противника.

Успехи России очень беспокоят Североатлантический альянс, ведь, по словам Александра Перенджиева, отечественные вооруженные средства радиоэлектронной борьбы могут одним махом «выключить» все вооружение НАТО, которое находится у границ РФ.

«НАТО обеспокоено тем, что в этом году четко показана не только сухопутная составляющая, но и морская, а также войска ПВО и РЭБ. Это как раз и пугает, поскольку Запад видит, что мы можем просто-напросто выключить все его механизмы, которые находятся у наших границ. Поэтому иностранные государства постоянно скулят. А если так происходит, значит, мы все делаем правильно. Ведь если бы над нашими учениями смеялись, в этом случае нужно было бы напрячься, но если выказывается беспокойство, то все идет по плану», — резюмировал Александр Перенджиев.

По словам собеседника ФАН, западные государства постоянно выказывают свою обеспокоенность в связи с российскими маневрами из-за того, что «русофобия» очень хорошо продается и держит на плаву военных Альянса. Поэтому каждый год расходы на содержание армии НАТО только растут.

«Русофобия приносит пользу НАТО: иностранные военные под это дело получают очень мощное финансирование. Ведь если есть “враг”, то в них всегда будут видеть защитников, гарантов безопасности. Поэтому западным военным выгодно, чтобы иностранные политики делали негативные заявления по поводу России. Вспомнилось, что после распада СССР Борис Ельцин заявил, что наши ракеты не будут направлены в сторону НАТО. Вы думаете, это с энтузиазмом встретили военные НАТО? Все с точностью до наоборот. Они сказали: если не будет ракет, то чем мы тогда будем пугать свой народ, зачем тогда нужен Альянс и его вооруженные силы?! С тех пор НАТО делает все, чтобы выставить Россию в негативном свете.

Но далеко не все европейцы так думают. Многие задаются вопросом: почему Европа не может жить в дружбе с РФ? Может, мы и не проводили бы столь масштабные учения, если бы НАТО не махало своей военной дубиной возле наших границ. Поэтому мы показываем, что готовы к любому развитию ситуации», — подытожил Александр Перенджиев.

Российская военная мощь стремительно возросла за последние годы, что изрядно пугает Запад. К такому выводу пришел датский военный эксперт Клаус Матисен.