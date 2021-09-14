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МИД Таджикистана исключил участие представителей Афганистана в саммите ШОС
Политика
МИД Таджикистана исключил участие представителей Афганистана в саммите ШОС
infoshos.ru

Душанбе, 14 сентября. Участие представителей Афганистана в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не планируется. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Таджикистана.

Речь идет о встрече лидеров стран — участниц международной организации, которая запланирована на 17 сентября. Она пройдет в столице Таджикистана. В рамках мероприятия главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане. При этом, по словам национального координатора ШОС Ахмада Саидмуродзоды, представители исламской республики не появятся на переговорах.

Кремль ранее сообщил, что президент России Владимир Путин 17 сентября побеседует с другими лидерами ШОС в формате видеоконференции. Это связано с уходом главы государства на самоизоляцию после сообщений о заразившихся коронавирусом в его окружении.

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