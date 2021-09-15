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Педиатр Добрецова поделилась, как без препаратов укрепить иммунитет ребенка
Общество
Педиатр Добрецова поделилась, как без препаратов укрепить иммунитет ребенка
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Осень — очень важный период для укрепления иммунитета. С наступлением холодов многие родители начинают волноваться о здоровье своих детей, которые часто заболевают в сезон простуд.

В беседе с корреспондентом ФАН кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова дала несколько советов, как укрепить иммунитет ребенка осенью.

«Первое, что укрепляет иммунитет ребенка — это хороший плотный завтрак, который не обязательно должен состоять только из каши. В один день можно приготовить на завтрак фруктовое пюре, на другой — сырники или запеченную грудку. Плотный завтрак — залог хорошего дня», — рассказала собеседница ФАН.

Врач-терапевт Добрецова рассказала, как без препаратов укрепить иммунитет ребенка
facebook.com  / Ирина Добрецова

После школы ребенку лучше погулять на свежем воздухе, а не идти на занятие к репетитору, добавила Добрецова. У школьника не должно возникнуть кислородное голодание после уроков.

«Ребенку необходима правильная физическая нагрузка, а именно секционная, правильные виды спорта: футбол, танцы, баскетбол. Три раза в неделю у ребенка должна быть какая-нибудь секция. Сейчас — пока у детей идет адаптация к школе — их не надо нагружать дополнительными секциями, репетиторами и так далее. Лучше внедрять это постепенно», — посоветовала педиатр.

Ирина Добрецова добавила, что ложиться спать вовремя — тоже одно из условий крепкого иммунитета. 22:00 — идеальное время, чтобы идти в постель после выполнения домашних заданий. А родители пока могут подготовить ребенку перекус на следующий день.

«Не все дети успели привыкнуть к школьной еде, поэтому сейчас стоит задуматься о каких-то дополнительных перекусах. Ребенок не должен быть голодным, поэтому с собой ему можно давать банан или упакованную в контейнер [куриную] грудку», — подчеркнула педиатр.

Ранее врач-педиатр, академик РАН Александр Румянцев заявил, что обязательная диспансеризация детей, переболевших COVID-19, позволит предотвратить развитие возможных осложнений. Специалист напомнил, что дети обычно переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.

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