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Премьер Украины Шмыгаль назвал главное условие принятия закона о двойном гражданстве
Политика
Премьер Украины Шмыгаль назвал главное условие принятия закона о двойном гражданстве
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 14 сентября. Закон Украины о двойном гражданстве может быть принят, но только при условии соблюдения одного главного условия, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава украинского кабмина заявил, что возможность иметь двойное гражданство — это признак «цивилизованного государства». Благодаря этому инструменту даже проживающие за границей украинцы смогут принимать участие в общественной жизни родины. Однако не все уроженцы страны смогут воспользоваться этой опцией. По словам Шмыгаля, двойное гражданство с Россией для Киева неприемлемо — Москва все еще воспринимается командой президента Владимира Зеленского как враг.

Проект закона о двойном гражданстве разрабатывается по поручению Совета по Национальной Безопасности и Обороне (СНБО). Ранее председатель СНБО Андрей Данилов предложил перевести украинский язык на латиницу. Инициатива спровоцировала бурную критику как в Киеве, так и за рубежом.

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Все новости / Политика / Премьер Украины Шмыгаль назвал главное условие принятия закона о двойном гражданстве
украина россия снбо гражданство двойное гражданство Денис Шмыгаль
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