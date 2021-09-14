Манукян: может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание

Призраки прошлого снова оказываются на гребне волны, может быть, и у Бритни Спирс откроется второе дыхание. Об этом в беседе с ФАН заявил известный блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне канадский исполнитель Джастин Бибер был признан исполнителем года по версии премии MTV Video Music Awards (MTV VMA), а песня Бибера Peaches, записанная совместно с Дезманном Эвансом и Эштоном Симмондсом, была признана лучшей в категории «Поп-музыка». На премию также были номинированы Ариана Гранде, Амала Дламини, Меган Типи, Оливия Родиго, Тейлор Свифт.

Блогер и журналист Вадим Манукян отметил, что в этом году возвращаются именно те исполнители, о которых уже давно все забыли.

«Честно говоря, мне никогда не было близко творчество Джастина Бибера. Не удивлюсь, если теперь еще и у Бритни Спирс откроется второе дыхание после снятия опеки ее отца. А в целом я не против того, что призраки прошлого снова оказываются на гребне волны», — сказал он.

Манукян также вспомнил о воссоединении легендарной шведской поп-группы Abba.

«Вы только посмотрите на то, с каким уникальным проектом ABBA планирует вернуться на сцену! На мой взгляд, именно их возвращение должно стать событием уходящего года. С нетерпением жду их тура в 2022 году. Эта тема очень интригует. Это настоящий прорыв, пусть в их адрес за «помолодевшие» лица и льется критика, но мне применение подобных технологий по душе», — сказал он.

instagram.com / justinbieber

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