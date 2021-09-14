Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 19:04
19:01
Происшествия
Семь человек стали жертвами крушения пассажирского самолета на юго-востоке Бразилии
19:01
Шоу-бизнес
Брежнева категорически не желает жить под одной крышей с родителями Константина Меладзе
18:59
Весь мир
Прокуратура пригрозила главе МИД Ливии уголовным преследованием
18:59
Общество
Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса
18:56
Общество
Три десятка байкеров припарковались в пешеходной зоне на калининградском курорте
18:54
Политика
Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах
18:51
Политика
Энтони Блинкен объяснил провал США в Афганистане «наследием администрации Трампа»
18:51
Общество
Кредо российских волонтеров: патриотизм — не березки целовать, а помогать людям
18:50
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные мотивы скандальной выходки президента Польши
18:47
Общество
Останки 50 красноармейцев с почестями захоронили в Ленобласти
Все новости
ЛДПР

Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
Шоу-бизнес
Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
instagram.com  /  @britneyspears

Призраки прошлого снова оказываются на гребне волны, может быть, и у Бритни Спирс откроется второе дыхание. Об этом в беседе с ФАН заявил известный блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне канадский исполнитель Джастин Бибер был признан исполнителем года по версии премии MTV Video Music Awards (MTV VMA), а песня Бибера Peaches, записанная совместно с Дезманном Эвансом и Эштоном Симмондсом, была признана лучшей в категории «Поп-музыка». На премию также были номинированы Ариана Гранде, Амала Дламини, Меган Типи, Оливия Родиго, Тейлор Свифт.

Блогер и журналист Вадим Манукян отметил, что в этом году возвращаются именно те исполнители, о которых уже давно все забыли.

«Честно говоря, мне никогда не было близко творчество Джастина Бибера. Не удивлюсь, если теперь еще и у Бритни Спирс откроется второе дыхание после снятия опеки ее отца. А в целом я не против того, что призраки прошлого снова оказываются на гребне волны», — сказал он.

Манукян также вспомнил о воссоединении легендарной шведской поп-группы Abba.

«Вы только посмотрите на то, с каким уникальным проектом ABBA планирует вернуться на сцену! На мой взгляд, именно их возвращение должно стать событием уходящего года. С нетерпением жду их тура в 2022 году. Эта тема очень интригует. Это настоящий прорыв, пусть в их адрес за «помолодевшие» лица и льется критика, но мне применение подобных технологий по душе», — сказал он.

Манукян: может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
instagram.com  /  justinbieber

Ранее американская певица Бритни Спирс и ее бойфренд фитнес-тренер Сэм Асгари обручились спустя пять лет отношений. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram. Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца в ее доме. Кольцо с бриллиантом в четыре карата изготовил нью-йоркский ювелир Роман Малаев специально по заказу бойфренда певицы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
музыка бритни спирс джастин бибер abba mtv
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru