Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 14 сентября. Курсы американской и европейской валют на среду понижены, следует из данных Центробанка РФ.

Так, курс доллара с расчетами «завтра» потерял 36,70 копейки и составил 72,7171 рубля за денежную единицу. Курс евро понижен на 12,70 копейки — до 85,9880 рубля за единицу валюты.

Минфин РФ ранее представил Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. В документе в частности рассказывается об одном из главных проектов в области цифровизации до 2030 года — цифровом рубле, выпускаемом Центробанком. Отмечается, что за счет введения третьей формы отечественной валюты развитию платежной инфраструктуры будет оказана поддержка.

Банк России ранее повысил ключевую ставку до 6,75%. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, регулятор может двигаться стандартными шагами по ключевой ставке. При этом для возвращения инфляции к целевому показателю на уровне 4%, может потребоваться еще увеличение ставки.