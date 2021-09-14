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Обозреватель Wirtualna Polska ужаснулся высадкой российских десантников у границ Польши
Армия
Обозреватель Wirtualna Polska ужаснулся высадкой российских десантников у границ Польши
facebook.com  /  Минобороны России

Варшава, 14 сентября. Ночное десантирование российских военнослужащих на Брестском полигоне в рамках учений «Запад-2021» вызвало тревогу в Польше.

Польские журналисты пристально следят за российско-белорусскими стратегическими учениями «Запад-2021», которые в эти дни проходят на территории двух стран. При этом 12 сентября на Брестском полигоне прошло ночное десантирование, в котором приняли участие военнослужащие из России, Белоруссии и Казахстана.

Обозреватель польского издания Wirtualna Polska Лукаш Михалик посвятил статью этому событию, в которой выразил уверенность, что маневры с участием российских десантников у границ Польши якобы «несут угрозу республике».

«"Зеленые человечки" высаживаются под Брестом. Разведывательные подразделения ВДВ десантируются у границы с Польшей. Их поддерживает белорусский спецназ, а также десантники из Казахстана. Все это происходит в нескольких километрах от польского Тересполя», — пишет Михалик.

Обозреватель отметил, что площадка приземления не подсвечивалась, так как военнослужащие использовали комплексы навигации и приборы ночного видения. При этом после высадки десантники захватили полевой аэродром и уничтожили силы условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

В Варшаве уверены, что учения «Запад-2021» направлены против Польши. Однако Москва и Минск неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и не представляют угрозы для других стран. При этом после начала российско-белорусских маневров Польша ввела режим чрезвычайного положения в приграничных регионах, а также объявила о начале учений «Рысь-21», передает «Утро.ру».

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россия белоруссия польша учения запад-2021
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