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Общественница Захарова предложила решение проблемы с нехваткой доноров костного мозга

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 15:26
Общество
Общественница Захарова предложила решение проблемы с нехваткой доноров костного мозга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 сентября. Чем обусловлена нехватка доноров костного мозга в России, объяснила руководитель благотворительной организации Евгения Захарова.

Многие россияне не готовы попробовать себя в качестве донора костного мозга. Однако мотивация в этом случае роли не играет. Большинство граждан недостаточно проинформированы на эту тему, рассказала Евгения Захарова.

«Особенно, когда идет речь не просто о донорстве, а о донорстве костного мозга. Никто не знает, что это сбор крови из вены. Изначально нужно сдать девять миллилитров крови. В течение трех месяцев происходит обследование, полный анализ, насколько подходит или не подходит. Ведь мы можем не помнить, какими заболеваниями болели. Есть абсолютные противопоказания и временные», — отметила Захарова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Врачи призывают взрослых и детей оперативно реагировать на любые изменения в самочувствии. Своевременное выявление тех или иных заболеваний, в том числе онкологических, увеличивает шансы на выздоровление. Некоторые виды злокачественных опухолей могут долгое время не проявлять себя иначе, кроме как внешне. Например, у больного увеличиваются лимфатические узлы.

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захарова донорство костный мозг
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