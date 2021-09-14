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Режиссер Дени Вильнев смирился с гибридным релизом «Дюны»
Общество
Режиссер Дени Вильнев смирился с гибридным релизом «Дюны»
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 14 сентября. Франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, что фильм «Дюна» выйдет в кинотеатрах, но в США релиз будет гибридным.

По словам Вильнева, главным врагом кинематографистов является пандемия коронавируса. Владельцы киносетей переживают непростые времена, а зрители неохотно идут на премьеры. С учетом этого он согласился на цифровой релиз «Дюны» на платформе HBO Max.

«Мы с Legendary осознавали, что нашей ленте настала пора выходить. Нам и так пришлось из соображений безопасности отложить премьеру на год», — поделился постановщик с Deadline.

Создатели научно-фантастической ленты не хотят во второй раз подводить зрителей и переносить релиз, заверил Вильнев. В России фильм «Дюна», главные роли в котором сыграли Тимоти Шаламе и Зендея, выйдет в прокат с 16 сентября. Мировая премьера намечена на октябрь.

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фильм дюна дени вильнев
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