Режиссер Дени Вильнев смирился с гибридным релизом «Дюны»

Лос-Анджелес, 14 сентября. Франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, что фильм «Дюна» выйдет в кинотеатрах, но в США релиз будет гибридным.

По словам Вильнева, главным врагом кинематографистов является пандемия коронавируса. Владельцы киносетей переживают непростые времена, а зрители неохотно идут на премьеры. С учетом этого он согласился на цифровой релиз «Дюны» на платформе HBO Max.

«Мы с Legendary осознавали, что нашей ленте настала пора выходить. Нам и так пришлось из соображений безопасности отложить премьеру на год», — поделился постановщик с Deadline.

Создатели научно-фантастической ленты не хотят во второй раз подводить зрителей и переносить релиз, заверил Вильнев. В России фильм «Дюна», главные роли в котором сыграли Тимоти Шаламе и Зендея, выйдет в прокат с 16 сентября. Мировая премьера намечена на октябрь.