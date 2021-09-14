«Глупое зарабатывание рейтинга»: Шугалей прокомментировал заявление Украины о переходе на латиницу

Москва, 14 сентября. Социолог Максим Шугалей высказался по поводу возможного перехода Украины на латиницу. По его мнению, это ненужный и трудоемкий процесс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев обязан отказаться от кириллицы и перейти на латинский вид письма. По его мнению, это необходимо для фундаментального развития и преобразования страны.

Однако глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей не согласен с этим. В интервью изданию iReactor он аргументировал свою позицию, объяснив, почему затея Украины — глупость.

Во-первых, это слишком трудоемкий процесс, выполнение которого Киеву сейчас не под силу. Во-вторых, на отказ от кириллицы требуется много денег, которых у страны сейчас банально нет, отмечает социолог. В совокупности, по его словам, эта идея выглядит «совершенно глупым зарабатыванием рейтинга».

«Это пиар, и иначе я оценивать это заявление не могу», — заметил Шугалей.

Помимо изменений в письменности Данилов озвучил предложение ввести второй государственный язык — английский. По мнению советника, это необходимо, поскольку именно на нем говорит «все цивилизованное сообщество». Секретарь СНБО заявил, что каждый гражданин Украины должен начинать учить английский уже с ранних лет.