Власти Великобритании объявили о начале ревакцинации на следующей неделе

Лондон, 14 сентября. Прививочная кампания по ревакцинации начнется в Великобритании на следующей неделе, заявил глава Минздрава королевства Саджид Джавид.

Совместный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании заявил о намерении провести эту процедуру в стране около месяца назад. Специалисты провели необходимую подготовительную работу и готовы приступить к ревакцинации, уточнил Джавид.

Принимающим участие в исследовании коронавируса добровольцам в Великобритании заплатят за их участие в программе, заявили сотрудники Оксфордского университета. По мнению ученых, такая инициатива положительно скажется на разработке медикаментов.